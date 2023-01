Isabella Conti lascia Renzi e torna nel Pd | ' Sono a disposizione di questa comunità'

(Di martedì 10 gennaio 2023)perde qualche pezzo e in maniera inattesa., sindaca di San Lazzaro , sfidante di Matteo Lepore alle primarie a sindaco di Bologna candidata direttamente da Matteo, ha ...

BolognaToday

Renzi perde qualche pezzo e in maniera inattesa., sindaca di San Lazzaro , sfidante di Matteo Lepore alle primarie a sindaco di Bologna candidata direttamente da Matteo Renzi, ha ripreso la tessera del Partito Democratico e al ..., sindaca di San Lazzaro, sfidante di Matteo Lepore alle primarie a sindaco di Bologna candidata direttamente da Matteo Renzi, ha ripreso la tessera del Partito Democratico e al prossimo ... Isabella Conti torna nel PD: "Qui per dare il mio contributo di idee, passione e coraggio" | VIDEO Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, sfidante di Matteo Lepore alle primarie a sindaco di Bologna candidata direttamente da Matteo Renzi, ha ripreso la tessera del Partito Democratico ...La sindaca torna al circolo Mazza. Con lei, anche Matteo Lepore. Fair play in previsione del congresso dem, ma sul voto online sono divisi ...