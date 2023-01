Iran | oltre cento manifestanti rischiano l' esecuzione | anche minorenni

RaiNews

Leggi Anche Usa condannano impiccagioni in: 'Stop immediato' 'Teheran sta usando la pena di morte per punire chi manifesta contro il governo e per incutere timore nella popolazione iraniana e ...Lo denuncia la ong con sede ad Oslo 'Human Rights'. La ong sottolinea inoltre che il numero potrebbe essere anche maggiore perché le autorità di Teheran esercitano pressioni sulle famiglie dei ... In Iran oltre 100 a rischio esecuzione. Onu: "Pena di morte usata come arma contro i cittadini" GINEVRA, 10 GEN - Teheran sta usando la pena di morte per punire le persone che partecipano a manifestazioni per incutere timore nella popolazione iraniana e reprimere il dissenso: lo ha dichiarato il ...Una Ong norvegese ha diffuso una lista di manifestanti che potrebbero essere giustiziati per aver preso parte alle proteste governative, tra loro anche giovanissimi ...