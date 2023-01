Iran | condannata a 5 anni di carcere la figlia dell’ex presidente Rafsanjani per “propaganda contro il sistema”

Adnkronos

...la morte di Mahsa Amini La figlia dell'ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani è stataa ... Leggi anche Proteste, eseguite altre 2 condanne a morte Proteste, il pianista Bahrami: "Il ...... in Europa siamo libere Pegah Moshir Pour* 10 Gennaio 2023 Nuove condanne a morte in, l'Europa ... O come Faezeh Hachemi Rafsanjani, figlia dell'ex presidente iraniano,a 5 anni in prima ... Iran, condannata a 5 anni figlia ex presidente Rafsanjani Estenderemo queste sanzioni a coloro che sostengono militarmente la guerra della Russia, come la Bielorussia o l’Iran. E ci faremo avanti con nuove sanzioni contro la Bielorussia, rispondendo al ruolo ...Una Ong norvegese ha diffuso una lista di nomi di giovani che potrebbero essere giustiziati per aver preso parte alle proteste antigovernative ...