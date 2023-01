Iran | 109 manifestanti rischiano la pena di morte L’Europa esprime “forte orrore” per le ultime esecuzioni

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sono 109 ia rischio esecuzione o condanna ain. Lo denuncia la Ong con sede a Oslo “Human Rights“, secondo cui dall’inizio delle proteste sono state uccise dalle forze di sicurezza 481 persone, tra cui 64 minori e 35 donne. “Continueremo a condannare quello che accade nel paese perché siamo contro ladiin tutto il mondo e crediamo che ci si possa, in democrazia, riunire per manifestare”. Questo il commento del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla situazione in. L’Unione Europea ha intanto convocato ieri l’ambasciatore dell’presso le istituzioni comunitarie, Hosein Dehghani, perre la sua condanna per le nuovedi. ...

