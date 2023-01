Inter Vs Verona | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi in ottica scudetto, mentre i gialloblù hanno bisogno di continuità per credere ancora nella salvezza.Vssi giocherà sabato 14 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I nerazzurri, dopo aver battuto la capolista Napoli, sono stati fermati inaspettatamente dal Monza con un pareggio che ha frenato la loro rincorsa al titolo. L’imperativo è rialzarsi velocemente per non perdere altro terreno. Assai delicata la situazione dei gialloblù, penultimi in classifica. I quattro punti conquistati nelle ultime due partite fanno ben sperare e soprattutto fanno morale, ma ora non si può più sbagliare. LE ...

fcinter1908

... la classifica di A Il Napoli dimentica la sconfitta con l'e passa a Marassi: 2 - 0 alla Samp, ora è a +7 sul Milan, raggiunto nel finale dalla Roma. In fondo alla classifica ilvince lo ...... dopo il ko rimediato nello scontro diretto con il, i grigiorossi sono scivolati in ultima ... Se è vero che la Cremonese non hai mai sfigurato contro numerose big, vedi Roma, Milan,e ... Sky – Inter, Barella e Calhanoglu out col Parma e in forse per il Verona TUTTOmercatoWEB.com Non c'è storia secondo i bookmakers per quanto riguarda la sfida di Coppa Italia tra Inter e Parma. Secondo OnlyBet, il successo dell'Inter è… Leggi ...Una formazione rimaneggiata, come spesso succede nei primi turni di Coppa Italia. Questa volta, però, più per necessità che per scelta. L'Inter che sfiderà questa il Parma per gli… Leggi ...