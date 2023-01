Inter | sospiro di sollievo | nessuna lesione per Barella e Calha Col Milan ci saranno

Calciomercato.com

Gasport 10 gennaio - 17:26

Buone notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi. Nel corso della giornata di oggi i centrocampisti Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu si sono sottoposti ad ulteriori controlli per valutare le loro condizioni fisiche. Nessuna lesione muscolare per Barella e Calhanoglu. Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo dopo i controlli strumentali effettuati sui due centrocampisti usciti in anticipo dal campo.