Inter | risentimenti muscolari per Barella e Calhanoglu | in dubbio per la sfida al Verona

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nicolòe Hakanpotrebbero saltare lacontro ildi sabato prossimo, valida per la 18esima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky, gli accertamenti a cui si sono sottoposti i due calciatori dell’hanno evidenziato per entrambi un risentimento muscolare di lieve entità, il che li costringerà a 2-3 giorni di lavoro individuale. È stata, però, scongiurata l’ipotesi di una lesione, il che fa sorridere tutto l’ambiente nerazzurro: entrambi saranno quasi certamente presenti per ladi Supercoppa Italiana contro il Milan, match in programma mercoledì 18 gennaio. SportFace.

Goal Italia

