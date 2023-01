Inter | rinnovo in vista per Darmian

DAZN

...all'è costellata da situazioni di difficile gestione. L'auspicio è che possa ritrovare quella forma atletica che gli possa consentire di trovare i gol che ci aveva abituati a vedere'. Il...Giuseppe Marotta è un maestro della comunicazione ed è difficile vederlo in difficoltà con le domande dei giornalisti. Anche prima di- Parma di Coppa Italia l'amministratore delegato nerazzurro ha parlato senza problemi di Var, di Romelu Lukaku e di Milan Skriniar. Tra riflessioni, auspici e un pizzico di segreto sul tema più ... Inter, si complica il rinnovo di De Vrij: sondaggi anche dalla Premier League Non sono solo le questioni di campo preoccupare i tifosi dell’Inter che è scivolata pericolosamente a 10 punti di distanza dalla vetta della Serie A. Le discussioni per i rinnovi, infatti, tengono ban ...L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di SportMediaset a ridosso del match contro il Parma, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il dirigente ha parlato in particolar ...