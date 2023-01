Inter-Parma | programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ile isudi, match valido per glidi finale di. Appuntamento da dentro o fuori tra i nerazzurri e i ducali, si va a caccia del pass per i quarti e a San Siro, come è ovvio che sia, sono favoriti i padroni di casa, seppur scossi dal passo falso in campionato e con tanti assenti, mentre gli ospiti sono fermi per la pausa invernale della serie cadetta. Si parte alle ore 21 di martedì 10 gennaio.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisan e Massimo Paganin. LA PRESENTAZIONE REGOLAMENTO SportFace.