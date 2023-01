Inter-Parma | le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Questa sera l’affronterà ilinper la sfida che vale gli ottavi di finalecompetizione, leQuesta sera l’affronterà ilinper la sfida che vale gli ottavi di finalecompetizione, le: COME ARRIVA L’– I nerazzurri dovranno fare i conti con le assenze. Da Handanovic a Lukaku passando per lo squalificato Brozovic e gli acciaccati Barella e Cahlanoglu. Tra turnover e qualche conferma Inzaghi ha in mente un undici particolare per la sfida ...

Questa sera l'affronterà ilin Coppa Italia per la sfida che vale gli ottavi di finale della competizione, le probabili formazioni della partita Questa sera l'affronterà ilin Coppa Italia ...Precipitata nuovamente a - 10 la squadra di Inzaghi alle prese con i problemi in difesa e il nuovo forfait di Lukaku. Stasera ilalle ...Le probabili formazioni di Inter-Parma, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma alle 21 al 'Meazza' di Milano: INTER (3-5-2): Onana;.Precipitata nuovamente a -10 la squadra di Inzaghi alle prese con i problemi in difesa e il nuovo forfait di Lukaku. Stasera il Parma alle 21 ...