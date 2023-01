Inter - Parma di Coppa Italia | alle 21 da San Siro | dove vederla e le probabili formazioni

...di lavoro individuale per poi tornare a disposizione di Inzaghi tra le gare contro il Verona e quella contro il Milan in Supercoppa Italiana FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Coppa Italia, ..., per gli ottavi di Coppa Italia, va in scena questa sera a San Siro: come guardare la partita in diretta streaming ...La Coppa Italia entra nel vivo: da questa sera, con Inter-Parma, cominciano gli ottavi di finale ed entrano in gioco le big della Serie A. Sicuramente vedremo diverse rotazioni nelle formazioni: un mo ...Inter-Parma, per gli ottavi di Coppa Italia, va in scena questa sera a San Siro: come guardare la partita in diretta streaming gratis.