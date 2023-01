Inter | Moggi | «Inammissibile quanto successo con il VAR»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lucianoha parlato del VAR di Monza: «Il regolamento non prevedeva il suo utilizzo, ma chi fa queste regole è da cacciare» Lucianoha commentato nel suo editoriale su Liberoavvenuto durante la partita dell'contro il Monza. IL COMMENTO – «Sembra brutto chiamare ancora in causa il Var, però non è ammissibile che possano verificarsi casi come quello di Monza-, dove l'arbitro Sacchi ha fischiato erroneamente una punizione contro i nerazzurri. Segno che l'arbitro non aveva seguito la dinamica dell'azione. Il Var non èvenuto perchè non prevede la chiamata in caso si possano verificare errori che condizionano il risultato. Secondo noi, allora, è da cacciare chi fa questi regolamenti».