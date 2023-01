Inter | Marotta | «Stasera non va sottovalutato l’avversario e dobbiamo superare il turno»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro il Parma Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a Sportmediaset. COPPA ITALIA – «La Coppa Italia si sa che è una competizione molto affascinante a cui i grandi club credono molto, per cui questa sera non bisogna assolutamente sottovalutaree cercare assolutamente di passare il». SKRINIAR – «Non facciamo deadline, sono dinamiche ricorrenti in in tutti i club. Non vorrei parlare di appuntamenti e non appuntamenti. Oggi siamo concentrati su un periodo molto difficile, a gennaio ci sono tante partite e vogliamo fare punti. Al di là di quelli che sono i giusti rispetti per i giocatori, la nostra concentrazione è per le partite che andremo ad ...