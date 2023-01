Inter-Lukaku | tempo scaduto | ritorno al Chelsea sempre più deciso

(Di martedì 10 gennaio 2023) Romeluè tornato in estate all’ma non è quello di due anni fa, il belga ancora fermo e l’ora ha terminato la pazienza Romeluè tornato in estate all’ma non è quello di due anni fa, il belga ancora fermo e l’ora ha terminato la pazienza. Dopo l’ingresso a partita in corso contro il Monza e la condizione ancora da ritrovare, l’attaccante si è fermato ancora per una lieve infiammazione al ginocchio. Salterà la sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Parma e avrà poche occasioni per provare a convincere l’a confermarlo anche la prossima stagione. I bonus sono finiti e ilsta per scadere, il suoala oggi èpiù certo. Lo scrive ...

Il rallentamento adesso è ufficiale, l'infiammazione al tendine della coscia sinistra blocca Romelualmeno per la gara di stasera di Coppa Italia. Ma a pensarci bene, non è questo che preoccupa. Non è la singola partita, il problema. Quanto la visione d'insieme. Perché rallentare è un po' ...In prima pagina su 'La Gazzetta dello Sport' la questione legata al futuro di Romelu: 'Tempo ... Poi l'allarme Calhanoglu per l'in vista del Parma e soprattutto della Supercoppa, ma anche '...Ma arrivano brutte notizie dall'infermeria: Romelu Lukaku è costretto a fermarsi ancora per una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro. Messo alle spalle l'amaro pareggio di sabato sera ...Come si legge sul Corriere dello Sport c'è molta irritazione in casa Inter per l'errore dell'arbitro Sacchi che verrà fermato almeno fino a fine gennaio: "L’Inter ha perso due punti in Brianza… Leggi ...