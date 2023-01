Inter | l’esito degli esami di Barella e Calhanoglu

Leggi su calcionews24

di Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu, centrocampisti dell'Inter, dopo i rispettivi infortuni Arrivano buone notizie in casa Inter sulle condizioni di Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu. I due centrocampisti si erano fermati durante la partita contro il Monza per dei piccoli problemi. Gli esami effettuati oggi, come riportato da Sky Sport, hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. Salteranno comunque la sfida di Coppa Italia contro il Parma, mentre restano in forse per la gara contro l'Hellas Verona. Scongiurata invece l'assenza per la Supercoppa italiana contro il Milan.