Inter | dopo Bremer fari accesi su Schuurs | ma il Torino prepara un'altra mega plusvalenza

La Gazzetta dello Sport

il disservizio su- Napoli del 4 gennaio scorso, Dazn 'ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta da parte degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli ...L'era in ansia per le condizioni di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Romelu Lukakula trasferta di Monza. Ecco l'esito degli esamiL'deve subito rialzarsiil pareggio in extremis di Monza che ha nuovamente abbassato l'asticella delle ambizioni nerazzurre per questa stagione. Barella e Calhanoglu © LaPresseIl Napoli, ... Dopo Monza-Inter, l’arbitro Sacchi nella bufera: verso un lungo stop. I precedenti Il turco si dovrà sottoporre a nuovi esami, ma è in forte dubbio per il derby Enrico Traini Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo le diverse notizie di infortuni nella giornata di oggi, ne arriva… Leg ...Dazn, arrivano i rimborsi per i disservizi durante Inter-Napoli. L'indennizzo avverrà attraverso accredito o voucher, ...