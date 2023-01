Inter | Barella e Calhanoglu potrebbero tornare già con l’Hellas

Leggi su intermagazine

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nicolòe Hakanacciati dopo la trasferta di Monza La trasferta di Monza ha lasciato l’amaro in bocca in casanon solo per l’arbitraggio di Sacchi e per il risultato finale, ma anche per le condizioni non ottimali di Nicolòe Hakanche hanno lasciato il campo per problemi fisici. I due salteranno la sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Parma, ma, secondo quanto riferito da Sky Sport,a disposizione di Simone Inzaghi in vista del match di campionato controVerona in programma per sabato sera. L'articolo proviene damagazine.