Innovazione | record mondiale di velocità in pista per auto a guida autonoma Polimi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Il team PoliMove del Politecnico di Milano ha vinto la seconda edizione dell'Indynomous challenge al Ces di Las Vegas, raggiungendo la straordinariamassima di 290chilometri orari, nuovosuper un'senza pilota. Lo scorso 8 gennaio il team ha gareggiato al Las Vegas Motor Speedway contro nove squadre provenienti da 17 università di sei Paesi da tutto il mondo. Tumnomous Motorsport della Technische Universität di Monaco di Baviera ha conquistato il secondo posto, in un acceso testa a testa con PoliMove. Si tratta di un'importante conferma per l'del Politecnico, dopo che lo scorso anno, sempre a Las Vegas, aveva vinto la prima edizione della Iac. "Esattamente un anno dopo la ...

