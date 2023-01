(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - "Idisono in discesa. Ma servirà attendere l'sui contagi dellee dell'apertura delle scuole per capire se si manterrà il plateau o se vedremo un nuovo aumento". A dirlo...

Today.it

Siamo arrivati a questo punto di disumanizzazione della classe medica L'articolo GIURAMENTO DI IPPOCRATE EDISUMANI: PEDIATRA CURA SOLO VACCINATI (CONTRO L') E LA 'VIROSTAR' BASSETTI ...Secondo gli esperti, viene precisato, l'andamento dell'è stato 'anticipato rispetto alle ... proprio durante la 52esima settimana del 2022, 1.018sentinella di tutte le regioni, ad ... Influenza: medici famiglia, 'meno casi ma attendiamo effetto feste' Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - "I casi di influenza sono in discesa. Ma servirà attendere l'effetto sui contagi delle feste e dell'apertura delle scuole per capire se si manterrà il plateau o se ve ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Gimbe: in aumento contagi (+11,4%) e decessi (+9,8%). LIVE ...