Influenza | mancano farmaci per bambini Ma tra 10 giorni emergenza rientrerà

(Di martedì 10 gennaio 2023) Per icolpiti da“stanno mancando antipiretici, come ibuprofene e paracetamolo e tutti iche fanno riferimento a questi prodotti. E lo stesso vale per gli antibiotici”. É quanto ha detto a LaPresse Antonio D’Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). “Sono stati i genitori a segnalare a noi pediatri la carenza ina”, ha aggiunto D’Avino chiarendo che “al momento grandissimi disagi ne abbiamo avuti, perchè in linea di massima continuiamo a prescrivere idi riferimento”. “I pediatri di famiglia – conclude D’Avino – in generale prescrivonoin modalità abbastanza morigerata e isono relativamente pochi” e dal punto di vista terapeutico “alternative ce ne sono poche”. “Gli informatori ...

Il Denaro

Per i bambini colpiti da'stanno mancando antipiretici, come ibuprofene e paracetamolo e tutti i farmaci che fanno riferimento a questi prodotti. E lo stesso vale per gli antibiotici'. É quanto ha detto a LaPresse ...... dalle complicanze legate al Covid e all', fino alla produzione dei farmaci stessi. Per ... Le soluzioni, però, non. 'Tenendo conto del principio attivo, il farmacista può benissimo ... Influenza, mancano farmaci per bambini. Ma tra 10 giorni ... Per i bambini colpiti da influenza “stanno mancando antipiretici, come ibuprofene e paracetamolo e tutti i farmaci che fanno riferimento a questi prodotti. E lo stesso vale per gli antibiotici”. É qua ...Cresce l’allarme per la carenza di medicinali, in Italia e in altri Paesi europei. L’elenco dell’Aifa ne conta 3.198, tra cui Tachipirina, Moment e Neo Borocillina, e i consumatori corrono nelle farma ...