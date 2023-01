Influencer in moto sulle spiagge della Sardegna | è polemica per i video della pilota svedese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Èper l’ultimo viaggio dell’Sara Aydin. Laciclista professionistadi 25 anni, che conta oltre 400mila iscritti al suo canale YouTube e più di 630mila follower su Instagram, ha deciso di visitare lama ipostati sui propri canali social hanno riscosso, oltre a svariati like, anche parecchie critiche. L’è stata filmata mentre, su una ruota, in piedi sul sellino, sfreccia nel traffico del litorale del Poetto a Cagliari, poi, ancora, lei stessa ha condiviso unin cui entra in alcunesarde. Lacon la passione per le due ruote, che viaggia in tutto il mondo mostrando le sue abilità a bordo di custom,da strada e “allroad”, ...