Inflazione e pensioni | aumenti in arrivo? Il piano del Governo

(Di martedì 10 gennaio 2023) Possibili buone notizie inper i pensionati che già nel mese di gennaio hanno visto i primigrazie alla rivalutazione del 7,3% che è stata effettuata, però, su un tasso provvisorio: il 7,3%, infatti, è il valore medio dell’che era stato calcolato nel mese di novembre.in? Però, quello di fine anno – diffuso dall’Istat in questi giorni – è pari all’8,1%, che tra l’altro è il valore più alto dal 1985. All’appello, dunque, manca uno 0.8% che, ovviamente, non potrà andare perso anche alla luce del quadro economico generale decisamente complesso. Manca 0,8%: che succede ora? In concreto, sono due le opzioni ed entrambe garantiscono che i pensionati avranno ciò che gli spetta. Cambia solo la tempistica: il conguaglio della pensione ...

ilmessaggero.it

Col prossimo cedolinodi febbraio arriveranno gli aumenti previsti dalla Legge di bilancio. Si tratta degli adeguamenti degli assegni all'2022 che il Governo ha stabilito con decreto nella misura del 7,...Il contratto prevede che in assenza di accordo sindacale scatti un adeguamento all'dell'... Questi aumenti saranno compensati solo in parte dagli adeguamenti delleche recupereranno ... Pensioni, l'assegno perde l'1% a causa dell'inflazione: governo al lavoro per nuovi aiuti Secondo gli ultimi dati Ocse l'inflazione dell'Italia è rimasta invariata, all'11,8%, a novembre 2022 rispetto al mese precedente ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - "I tassi di interesse dovranno ancora aumentare in modo significativo a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da gara ...