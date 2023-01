Incidenti stradali | inizia male il nuovo anno | 21 vittime nel primo weekend

RomaToday

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di seifatali. Fra le 21 vittime, 14 avevano meno di 35 anni: la vittima più anziana aveva 87 anni, quella più ...... file,, problemi che arricchiscono ormai con una frequenza snervante la cronaca locale. ... perché non ne è consentito l'utilizzo per opere". Quanto all'iter progettuale, "la ... Furgone finisce dentro un negozio dopo scontro con un'auto Grave incidente stradale a Campoli Appennino. Due persone hanno perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiavano e si sono schiantate contro un muro. Uno dei ...Il Consiglio Comunale ha deciso che a Milano dal 1° gennaio 2024 le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città.