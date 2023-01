Agenzia ANSA

Una valanga ha investito e ucciso un uomo di 60 anni sulle montagne dell'Alta Valle Spluga. La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio in territorio comunale di Madesimo (Sondrio) in un luogo molto ...Una valanga ha investito e ucciso un uomo di 60 anni sulle montagne dell'Alta Valle Spluga, in provincia di Sondrio. La disgrazia avvenuta nel primo pomeriggio in territorio comunale di Madesimo in un ... Incidenti montagna: uomo ucciso da una valanga in Valchiavenna ... MADESIMO - Una valanga ha investito e ucciso un uomo di 60 anni sulle montagne dell’Alta Valle Spluga. La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio in territorio comunale di Madesimo (Sondrio) in un l ...MADESIMO (SONDRIO), 10 GEN - Una valanga ha investito e ucciso un uomo di 60 anni sulle montagne dell'Alta Valle Spluga. La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio in territorio comunale di Madesimo ...