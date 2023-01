Incidente alla Dakar 2023 | spettatore italiano muore travolto da un concorrente

LA NAZIONE

Arabia Saudita, la vittima assisteva da spettatorecorsa, posizionato dietro a una duna. Il decesso durante il trasferimento in ...Un turista italiano è morto in unsulla pista del rally della Dakar 2023 . La vittima è stata investita durante la nona tappa del rally Dakar tra Riad e Harad, in Arabia Saudita, hanno detto gli organizzatori. 'Uno ... Incidente sulla FiPiLi, gravissimo scooterista finito sotto un camion - Cronaca - lanazione.it HARADH - La nona tappa della Dakar è costata la vita a uno spettatore in Arabia Saudita. Posto dietro una duna sulla speciale che collega Riyadh a Haradh, uno spettatore, di ...Tragedia alla Dakar 2023. Oggi, martedì 10 gennaio, un turista italiano è morto dopo essere stato travolto durante la nona tappa. "Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro una duna è ...