In vendita la Nissan GT - R Black Edition di Sebastian Vettel

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel ha deciso di liberarsi di uno dei suoi numerosi gioielli a quattro ruote . È infatti ufficialmente inla suaGT - R Black Edition , edizione speciale ed esclusiva della super sportiva giapponese.CONTRO - SALDI LaGT - R ''Vettel Edition'' è ora custodita presso la società Mechatronik di Pleidelsheim , Baden - Württemberg, Germania . E ina un prezzo di 250.000 euro . Per un ... La Nissan GT-R Black Edition di Sebastian Vettel è in vendita e ha solo 150 km È in vendita la Nissan GT-R Black Edition appartenuta a Sebastian Vettel. Si presenta in condizioni praticamente nuove.Sebastian Vettel vende un pezzo di storia: Il quattro volte campione del mondo ha messo in vendita una Nissan GTR Black Edition del 2012.