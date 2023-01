In Valle d’Aosta positiva prima parte della stagione invernale dello sci

Leggi su lopinionista

(Di martedì 10 gennaio 2023) AOSTA – L’AssessoratoSviluppo economico, Formazione e Lavoro e l’Associazione valdostana impianti a fune, al termine del primo significativo periodoe dopo un’analisi dei primi dati, ancora parziali, segnalano come soddisfacenti i risultati ottenuti, sia in termini di affluenza sia di incassi. Alla data dell’8 gennaio, il fatturato complessivo di oltre 39 milioni di euro presenta un incremento del 17% rispetto all’esercizio precedente e del 20% rispetto alla media delle ultime 3 stagioni invernali in cui gli impianti sono stati aperti. Per quanto concerne il dato dei primi ingressi (affluenza), pari a 1.018.186, alla medesima data, è in aumento dell’11% rispetto allapassata e del 7% rispetto alla media delle ultime 3 stagioni invernali di attività. Si conferma ...