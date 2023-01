In tasca con coca | crack ed hashish | arrestato nel Napoletano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBlitz anti-droga per i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna che a via Antonio De Curtis hannoper detenzione di droga a fini di spaccio Alessandro Zavatskyy, 20enne di Marigliano, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, fermato nel complesso della “219”, è stato perquisito: nelle tasche del 20enne rinvenute 10 dosi diina, 39 die 9 di. Sequestrata anche la somma contante di 770 euro verosimilmente provento illecito. Il 20enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

MilanoToday.it

... "Gli enti locali possono applicareoneri a loro carico'. L'aumento dunque, prima ancora di ... "Gli addobbi li abbiamo pagati dinostra e alcuni sono stati pagati da associazioni locali ", ......un progetto caro all'arcivescovo di Genova Marco, che verrà discusso proprio questa mattina in Curia. Un modo per far sentire ancora di più la vicinanza della città alla comunità, cresciuta... Lo spacciatore trovato con 10mila euro in tasca Chieti. Con la qualificazione già in tasca visto il copioso 10-0 dell’andata, il Chieti Calcio Femminile batte 3-0 la Cantera Pescara all’Antistadio Flacco ...Un uomo è stato fermato perché trovato con 10mila euro in tasca: gli agenti di polizia si sono insospettiti. Nella casa del fermato hanno trovato la droga. È stato trovato con 10mila euro in contanti ...