In Lombardia il primo confrontoindiretto | big match su sanità

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non sarà stato un vero faccia a faccia, come ha subito messo in chiaro il candidato di centrosinistra e M5s, ma quello andato in scena al Palazzo delle Stelline con l'evento Direzione Nord, seppure ...

Sky Tg24

... Plant e Fiks, tre ragazzi proveniente da regioni diverse (, Puglia e Veneto) e dalle ... Theø, Plant e Fiks hanno "confermato il timbro La Sad" con ilalbum in studio " Sto nella Sad " ...... ma quello andato in scena al Palazzo delle Stelline con l'evento Direzione Nord, seppure indiretto, è stato comunque unconfronto tra i tre contendenti alla presidenza della. Un ... Elezioni regionali in Lombardia, il primo confronto (indiretto) tra i candidati Milano, 10 gen. (askanews) - Non sarà stato un vero faccia a faccia, come ha subito messo in chiaro il candidato di centrosinistra e M5s, ma ...Tre incontri in rapida successione con Majorino, Moratti e Fontana in vista delle elezioni del 12 e 13 febbraio prossimi. VIDEO ALL'INTERNO (ANSA) ...