In Inghilterra vietate posate e piatti di plastica monouso | “Proteggiamo l’ambiente per i giovani”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il Governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato che insarà vietato l’uso di articolicomee vassoi di. Una decisione che segue iniziative simili già adottate negli altri Stati del Regno Unito, come Scozia e Galles, e che nella vicina Unione Europea è legge dal 14 gennaio 2022, quando è stata approvata la direttiva che imponeva lo stop alla vendita di, cannucce e altri prodotti in. Innon è stata ancora fissata una data precisa sull’entrata in vigore del divieto, ma visto l’intento dichiarato dal segretario alThérèse Coffey, ovvero la volontà di contribuire alla protezione delper le generazioni ...

