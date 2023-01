In casa con droga e 14mila euro in contanti | arrestato 28enne

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato trovato incon alcune decine di grammi die soprattuttoinprovento probabilmente proprio dell’attività di spaccio. Protagonista undi Cellole, in provincia di Caserta,dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari della Compagnia di Sessa Aurunca hanno fatto irruzione adel, che sospettavano esserre un pusher molto attivo nella vendita di hashish e marijuana. Una volta in, i carabinieri hanno rinvenuto 86 grammi di stupefacente e la cospicua somma di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

