Decine di migliaia di persone inhanno organizzatoa favore della democrazia, in una rabbiosa risposta all'assalto al Congresso da parte dei sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Nella più grande città ...... ha fatto sapere che per il momento n essuna richiesta in tal senso è pervenuta dal. ... Dopo l'assalto, l'ex presidente ha scritto su Twitter: 'Lepacifiche, nel rispetto della ... In Brasile manifestazioni pro-democrazia per condannare rivoltosi - Il Sole 24 ORE Manifestazioni pro-Lula nel Paese Intanto ... anche se ci sono migliaia di persone che credono che le elezioni non siano state valide, qui in Brasile abbiamo un enorme numero di persone che credono di ...San Paolo, 10 gen. (askanews) - Decine di migliaia di persone in Brasile hanno organizzato manifestazioni a favore della democrazia, in una ...