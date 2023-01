In arrivo biglietti di Lecce-Milan extra | orario e data di uscita

Leggi su optimagazine

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non saranno particolarmente succulenti per visuale e comodità, ma è giusto evidenziare in queste ore il lancio immimente di altri altridi. Partita attesissima in terra pugliese, visto che in fin dei conti arriva al Via del Mare la squadra campione d’Italia. In attesa di un altro probabile pienone in occasione del match tra Lazio edella settimana successiva, come abbiamo osservato attraverso un altro recente articolo sul nostro magazine, occorre analizzare più da vicino cosa possiamo aspettarci sabato prossimo per una partita davvero molto attesa. Stanno per essere lanciatididiper i 2.000 ticket aggiuntivi Senza ...