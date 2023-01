In arrivo aria fredda e temperature in calo

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - Circolazione depressionin azione tra Italia e Balcani conche spazza tutta la Penisola portando un generaledelle. Valori che saranno comunque in linea con le medie del periodo o al più poco al di sotto. Nel corso della settimana tempo più asciutto salvo un rapido passaggio instabile atteso nella giornata di giovedì, coinvolte soprattutto le regioni del Centro-Sud con un po' di neve lungo l'Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano invece una fase decisamente più stabile in vista del weekend di metà mese. L'alta pressione dovrebbe infatti rimontare sul Mediterraneo ma la sua presenza potrebbe non essere duratura. Previsioni meteo per oggi Al Nord Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, residue nevicate sulle Alpi di confine dai ...

