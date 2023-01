Immigrazione | Piantedosi “Nei primi 2 mesi di governo sbarchi in calo”

(Di martedì 10 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “I dati sono ancora parziali e sono condizionati da alcune variabili come le condizioni climatiche, il bel tempo incide sugli. Ma iduedi azione delhanno fatto segnare una flessione della curva di crescita rispetto al precedente anno, ritengo che qualche segnale lo abbiamo lanciato”. Così il ministro dell’Interno, Matteo, a “L’Aria che tira” su La7.”Abbiamo voluto dare coerenza – aggiunge – rispetto al fatto che i salvataggi in mare li fa lo Stato con le sue strutture. Abbiamo l’ambizione di gestire noi il fenomeno e non possiamo consentire a navi private di sostituirsi allo Stato italiano”. La norma sulle Ong “come l’abbiamo approvata fa riferimento alle normative di carattere internazionale che prevede a chi sta in mare di salvare vite ...

SardiniaPost

Così il ministro dell'Interno, Matteo, a "L'Aria che tira" su La7."Abbiamo voluto dare coerenza - aggiunge - rispetto al fatto che i salvataggi in mare li fa lo Stato con le sue strutture. ...Sono convinto che quello che stiamo facendo va nella direzione giusta su un fenomeno complicato e drammatico qual è quello dell'". Ma nello stesso tempoconferma che Calabria e ... Immigrazione, Piantedosi “Mai più campo profughi dell'Europa” - sardiniapost 1' di lettura 10/01/2023 - “I conflitti contemporanei tra XX e XXI secolo” è questo il titolo scelto per il corso di formazione organizzato dall’Istituto Provinciale di Storia Contemporanea che si svo ...Il ministro dell'Interno ha annunciato lo stanziamento di un contributo per l'isola per far fronte alle ingenti spese 1' DI LETTURA AGRIGENTO – “Onore a Lampedusa, isola… Leggi ...