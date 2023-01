Imbrattò la Scala ma la ' pena' può essere leggera 

Leggi su agi

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI – La Questura ci è andata giù pesante con la richiesta: ‘sorveglianza speciale', una misura riservata dal codicele a criminali di solito incalliti o mafiosi, con obbligo di soggiorno. Simone Ficicchia, 20 anni, uno dei ragazzi del movimento ambientalista ‘Ultima Generazione' che ha imbrattato laprima della ‘prima' e partecipato ad altre azioni simili, dovrebbe non uscire da Voghera, la città dove vive con mamma e papà, per un anno intero. Il pubblico ministero Mauro Clerici ha però ridimensionato la faccenda. “Il contesto delle sue condotte è di limitata offensività” ha spiegato nell'aula del Tribunale di Milano dove si discuteva la richiesta da Pavia ritenendo che per lui basti una ‘sorveglianza semplice'. Cosa significa? “Vivere onestamente e rispettare le leggi” dice il magistrato. Il linguaggio pare un po' datato e in effetti ...