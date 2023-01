Il video virale dei cani 'pendolari' sul bus in Alaska pubblicato su TikTok

Tuttosport

"Ha davvero catturato il cuore di molte persone", ha detto Mo Thompson, che ha realizzato ilcon suo marito Lee a Skagway, in Alaska. I due gestiscono un'attività di "dog walking" e ...Da quel momento Kai, ripreso in unpoi diventatosu internet, si trasforma in una celebrità mediatica: Kai, l'autostoppista con l'accetta di Colette Camden ripercorre l'iter mediatico a ... Il domestico di Chiara Nasti è laziale Il video è virale! La palla finisce fuori ma l'arbitro assegna il gol. È successo in Noicattaro-Castellana, partita di Prima Categoria in Puglia, domenica scorsa. E il video è diventato virale.Kate Winslet ha rassicurato una giovane reporter alla sua prima intervista: «Andrà benissimo». La tenera scena è diventata virale sui social ...