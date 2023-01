Il vento caldo porta la primavera in Piemonte

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il foehn, ha fatto tornare oggi il termometro su valori primaverili in gran parte del. A mezzogiorno la rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 15.3 gradi ad Avigliana, in bassa Valle di Susa, 14.3 alla stazione di Torino Alenia, 13.9 nel centro cittadino; 15 gradi anche a Parella, nel Canavese, 14.7 a Venaria Reale, 14 a Verbania.Raffiche impetuose in montagna. quasi 150 km/h sulla vetta del Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso, oltre 93 km/h sul Mottarone (nel Verbano Cusio Ossola). Nella notteoltre i 64 km/h alla periferia di Torino.Domani è prevista una pausa del, con “il transito – spiega Arpa – una debole onda depressionaria sull’arco alpino nordorientale e annuvolamenti anche estesi”. Da giovedì, “nuove condizioni di foehn che si intensificano e si estendono a ...

3bmeteo

Le previsioni al Sud e in Sicilia vedi anche Clima, Cnr: in Italia il 2022 l'anno piùdella ... Le piogge e ilsono sempre stati accompagnati da temperature al di sopra delle medie, più ...Al Nord, il protagonista sarà invece il Foehn, ilsecco e relativamenteche scende dalle Alpi. Le temperature dopo un diffuso calo notturno, a causa del cielo sereno al Centro - Nord e a ... Cronaca Meteo. Europa occidentale tra caldo anomalo e tempeste ... La storia, vera, di Adam, un uomo arrivato in Italia dopo la guerra in Libia. Un testo composto dopo una serie di lunghe interviste raccolte nel tempo con persone che sopravvivono all'esilio e grazie ...La temperatura media annuale, nel 2022, è stata di 0.3°C superiore al periodo di riferimento compreso tra il 1991 e il 2020, che equivale a circa 1.2°C in più rispetto al periodo compreso tra il 1850 ...