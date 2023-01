Il Vaticano riapre le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il prossimo 22 giugno saranno quarant’anni esatti dalla misteriosadi, la quindicenne figlia di un dipendente del, di cui si persero le tracce nel pomeriggio del 22 giugno del 1983 dopo aver frequentato la sua lezione di flauto presso l’Accademia di Musica Tommaso Ludovico da Victoria, in piazza Sant’Apollinare, nelle vicinanze di Palazzo Madama. La versione più accreditata delle ultime notizie certe diparla di una sua telefonata verso le 18:45 alla sorella Federica: un rapido avviso del suo ritardo a rincasare a causa del traffico intenso della Capitale, unitamente alla notizia della proposta di lavoro alle dipendenze di una nota industria cosmetica. Dopo la telefonata, la giovane si sarebbe recata con due amiche, Maria Grazia e Raffaella, alla fermata di ...

Repubblica Roma

Ilil caso sulla scomparsa di dopo 40 anni dalla scomparsa della 15enne che sparì nel nulla il ... Laura Sgrò, afferma di non aver ancora ricevuto alcuna comuncazione formale dal. ' ...Ilil caso Emanuela Orlandi , misteriosamente sparita a Roma il 22 giugno del 1983. Ma come mai a quasi quaranta anni dalla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana, si riaprono le ... Il Vaticano riapre il caso Emanuela Orlandi. La famiglia: "Nessuno ci ha avvisati" Il prossimo 22 giugno saranno quarant’anni esatti dalla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne figlia di un dipendente del vaticano, di cui si persero le tracce nel pomeriggio del 22 ...A quasi quarant’anni dalla scomparsa, il promotore della giustizia vaticana Alessandro Diddi avvierà nuove indagini in relazione al caso di Emanuela Orlandi, figlia di un dipendente del vaticano, scom ...