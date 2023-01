Il tabellone di Coppa Italia | tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale

(Di martedì 10 gennaio 2023) Si torna in campo per la, è arrivato il momentodi. Anche le big sono pronte a scendere in campo. Nella prima gara spazio all’Inter, la squadra di Simone Inzaghi dovrà riscattare il brutto pareggio in campionato contro il Monza e la condizione di forma non sembra delle migliori. Mercoledì in campo il Milan contro il Torino. Due sfide nella giornata di giovedì: la Fiorentina contro la Sampdoria e la Roma contro il Genoa. I giallorossi sono stati protagonisti di una grande rimonta nelcontro il Milan. Foto di Matteo Bazzi / AnsaPoi il ritorno in campo dal 17 gennaio. Il Napoli dovrà vedersela contro la Cremonese, chiudono il programmaAtalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza. Inter-Parma 10 ...

Dopo la ripresa del campionato, anche la entra nel vivo e riparte dagli ottavi di finale , al via stasera. Nelentrano in gioco le prima otto teste di serie, a partire dall'Inter di scena alle 21 contro il Parma a San Siro. Si prosegue mercoledì, sempre al Meazza, stessa ora, per Milan - Torino . ...Tocca alle otto formazioni testa di serie che quest'anno sono Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina. Le sfide si disputeranno in una gara secca ad eliminazione diretta Coppa Italia, in campo le big: stasera c'è Inter-Parma. Il tabellone degli ottavi Da questa sera iniziano gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023. La prima delle big a scendere in campo sarà l’Inter, campione uscente. Fino alle semifinali si giocheranno gare secche senza andata e ...Buffon potrebbe a tornare a giocare a San Siro a 44 anni in Inter-Parma. La prima fu nel '96 In campo a San Siro a quarantaquattro anni. Un risultato incredibile per tutti, anche se ti chiami Gianluig ...