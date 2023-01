Il rossetto dopo i 70? Anche sì | con le regole d' oro di Helen Mirren

(Di martedì 10 gennaio 2023)è la regina delperfetto over 70. Ecco i passaggi fondamentali per un trucco impeccabile e a lunga durata, secondo i consigli della sua truccatrice del cuore, amatissimada una leggenda come Vivienne Westwood. Leggi› Buon compleanno! Gran dama con il pallino della moda a pois, la Queen delsulle labbra mature La splendida perennial 77enne è una delle beauty icon moderne più amate e intraprendenti. Paladina del graceful ageing, è stata tra le prime dive a promuovere il fascino inconsueto dei capelli bianchi e dei segni del tempo sulla ...

Marie Claire

Stavolta, però,la ex gieffina è arrivato anche papà Salvatore , protagonista di un tenero ... Un uomo ti deve rovinare il, non il mascara" . Messo sotto attacco, Tavassi ha provato a ...Il marchio Lancôme di L'Oréal sperimenterà il sistema quest'anno con un applicatore dima ...aver applicato un primer, l'utente dovrà passare il dispositivo sulle sopracciglia con un ... Labbra con rossetto: breve storia di stile In Germania è boom di cosmetici: nel 2022 le vendite sono schizzate del 16%. Per gli analisti tedeschi è un fenomeno tipico di crisi. Ma c’è anche chi sottolinea che è un effetto dovuto in parte alla ...Potrà mai un rossetto mettere paura all'economia del globo Evidentemente sì e questo fenomeno porta il nome di lipstick effect.