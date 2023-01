Il ricordo di Sassoli e le divisioni del Pd

Leggi su agi

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - "Chissà cosa penserebbe David", dice Enrico Letta, la voce rotta dalla commozione, nel ricordare l'amico, di cui ricorre in questi giorni il primo anniversario della morte. Chissà cosa avrebbe pensato davanti "alle schifezze che stanno emergendo" sul Qatargate, si chiede l'ancora "per pochi giorni" segretario dem, come lui stesso tiene a precisare. E chissà cosa avrebbe pensato Daviddella guerra in Ucraina e del ruolo che l'Europa sta giocando, si chiedono Romano Prodi e lo scrittore Paolo Rumiz, presenti all'incontro al Teatro Quirino per la presentazione del libro "David: la saggezza e l'audacia" che raccoglie i discorsi del presidente del Parlamento Europeo. Una assenza che pesa, sulle istituzioni europee e sul partito che, se non la malattia non l'avesse portato via,avrebbe ...