Il rammarico di Inter e Milan e la vetta si allontana

Leggi su agi

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - La 17 giornata di Serie A ha lasciato qualche malumore di troppo nella città dio, sia sponda rossonera che nerazzurra.ed, infatti, hanno entrambe lasciato due punti pesanti per strada nelle rispettive sfide contro Roma e Monza, complicandosi i piani per una rimonta scudetto che al momento sembrerebbe davvero difficile. Eppure soltanto qualche giorno fa, alla ripresa del campionato, i segnali lanciati erano stati ben diversi: la squadra di Pioli aveva vinto in casa della Salernitana, quella di Inzaghi aveva fatto il colpaccio proprio contro il Napoli capolista, convinta di aver mandato un chiaro segnale al campionato. Invece a distanza di poche ore ecco due passi falsi che, per come maturati, hanno lasciato tanto amaro in bocca d una parte e dall'altra. Clamoroso quanto successo a San Siro tra il ...