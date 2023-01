(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - La 17 giornata di Serie A ha lasciato qualche malumore di troppo nella città dio, sia sponda rossonera che nerazzurra.ed, infatti, hanno entrambe lasciato due punti pesanti per strada nelle rispettive sfide contro Roma e Monza, complicandosi i piani per una rimonta scudetto che al momento sembrerebbe davvero difficile. Eppure soltanto qualche giorno fa, alla ripresa del campionato, i segnali lanciati erano stati ben diversi: la squadra di Pioli aveva vinto in casa della Salernitana, quella di Inzaghi aveva fatto il colpaccio proprio contro il Napoli capolista, convinta di aver mandato un chiaro segnale al campionato. Invece a distanza di poche ore ecco due passi falsi che, per come maturati, hanno lasciato tanto amaro in bocca d una parte e dall'altra. Clamoroso quanto successo a San Siro tra il ...

AGI - Agenzia Italia

E, ripeto, non tutti hanno le doti fisiche e tecniche di un Ronaldo, quello dell'che ho visto ... Leggo po' dinelle sue parole... 'Un po' c'è sempre. Sai che senza aiuti quella là che ......importante nella tua vita ilè non avergli detto le cose che stiamo dicendo in questi giorni, sarebbe stato bello dirgliele in vita'. Lo ha detto Riccardo Ferri, ex bandiera dell'e ... Il rammarico di Inter e Milan (e la vetta si allontana) Tmw radio Paganin sull'Inter: 'Il pari di Monza Si sottovaluta in generale l'assenza di Brozovic' Antonio Paganin, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio durante il programma “Piazza ...Il pareggio subito in rimonta a Monza, all'Inter, non ha lasciato in eredità soltanto il rammarico per una vittoria sfuggita nel finale. Sì, perché nel match dell'U-Power Stadium i nerazzurri hanno do ...