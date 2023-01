Il ragazzo che picchia i genitori e spacca una costola al papà

Agenzia ANSA

... soprattutto per nascondere una schizofreniaa quel punto forse non era più solo musicale. Unun po' matto e scisso tra diverse personalità vedi anche Moonage Daydream, 3 ragioni per ......da chi ha mal digerito la spaccatura creata in occasione della candidatura al Senato eha poi ... e il permanere di Tiramani all'interno del partito nel quale milita fin danon offre ... Spara a padre del ragazzo che ha ferito suo figlio,arrestato Milano, 10 gen. (Labitalia) - Una gestione flessibile del proprio tempo e di quello speso coi propri figli: l'esigenza principale dei genitori alle ...Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...