Il racconto di Ochek | “In Libia ti bruciano il petto con ferri roventi | meglio morire in mare”

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Inla tortura ti segue dentro e fuori dal carcere o nelle stanze dove ti rinchiudono. Di notte, ti puntano una pistola alla testa, ti prendono tutti i soldi e ti picchiano. Sei costretto ad entrare in queste stanze dove ti fannodi fame. Se parli dei maltrattamenti ti picchiano ancora di più o sei costretto a rimanere lì per più tempo”.(nome di fantasia) ha 21 anni, è originario dell’Eritrea, ed è uno dei 73 sopravvissuti che a bordo della Geo Barents attendono di arrivare al porto di Ancona “per toccare terra e iniziare a dimenticare tutto quello che ho vissuto ine in Africa”. “Fino al giorno in cui non ho lasciato laho subito torture e maltrattamenti e ho visto con i miei occhi persone picchiate e maltrattate – racconta ai soccorritori di Medici ...

