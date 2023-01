Il principe Harry svela il contenuto delle chat tra Meghan Markle e Kate Middleton | “Ha pianto | lo capisci?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’uscita di Spare, la biografia del, è ormai argomento trattato su ogni possibile pagina di gossip (e non solo). Ogni giorno (e sì che il libro è uscito solo oggi) indiscrezioni, nuove pagine, elementi ottimi per il pettegolezzo. Una parte dello scritto ditorna su quanto dichiarato dalla mogliedurante la nota intervista che i due hanno rilasciato ad Oprah Winfrey e che ha dato il via di fatto a una “scissione” con la famiglia reale.spiegò che, al contrario di quanto avevano raccontato i tabloid, non fu la cognataa essere offesa e a piangere a causa sua a pochi giorni dal matrimonio con William. Fu, semmai, l’inverso e per via del vestito da damigella della piccola Charlotte, secondogenita di ...