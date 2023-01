Il principe Harry scatenato | “Ho perso la verginità in un prato | lei mi ha sculacciato e io ho raggiunto l’orgasmo”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Amava i cavalli e non mi ha trattato molto diversamente da un giovane stallone“. Nel suo libro in uscita il 10 gennaio, Spare, ilracconta veramente un mucchio di cose. Nelle redazioni dei giornali scandalistici, i redattori si sfregano le mani. C’è di tutto: questioni di protocollo, liti in famiglia e aneddoti. Si va da quando il buonsi è presentato al matrimonio di William e Kate con il pene congelato (ecco perché) alla sua prima esperienza sessuale, che il secondogenito di Carlo e Diana narra essere stata una “cosa veloce” con “una donna più anziana”.non risparmia dettagli: “L’ingloriosa esperienza” si sarebbe “consumata in un, accanto a un pub molto rumoroso”. Insomma, di questa sua prima volta, ricorda anche qualche dettaglio positivo? ...

