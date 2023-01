Il principe Harry rivela i suoi sentimenti per Kate Middleton | “incastrato” dal linguaggio del corpo

(Di martedì 10 gennaio 2023) Alcuni esperti didelhanno analizzato la postura deldurante l’intervista rilasciata in esclusiva a Tom Bradby per ITV. Secondo Judi James, ilha cosìto irealiverso la cognata, la tensione con Meghan Markleha spiegato che tra sua moglie Meghan Markle e lassa del Galles c’era stata tensione fin dal principio, dovuta al passato di attrice di Meghan. Cosa dice ildeldiL’esperta didelha dichiarato al Mirror che ...

Per la prima volta, un membro della famiglia reale inglese si è espresso pubblicamente sul coinvolgimento delAndrea nello scandalo Epstein. Il, infatti, ha definito la vicenda che ha coinvolto suo zio, il duca di York, uno 'scandalo vergognoso'.ne ha parlato nel suo libro autobiografico, 'Spare'. IlAndrea ha ...E le dichiarazioni sono arrivate proprio mentre scattava la mezzanotte e le copie del nuovo libro di memorie del'Spare' venivano messe in vendita a Londra. In particolare e' piaciuto -...Il principe Harry ha parlato della morte di Lady diana e ha ammesso che lui e William avrebbero voluto riaprire il caso.Londra – Dopo giorni di anticipazioni, imbarazzi, interviste, incredulità, rinvii, ripensamenti, polemiche, oggi la bomba di "Spare", letteralmente "ricambio, riserva", la biografia-verità del princip ...