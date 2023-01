Il principe Harry | il suo stile in 7 punti

(Di martedì 10 gennaio 2023) È da giorni l'uomo più chiacchierato al mondo per la pubblicazione dell'autobiografia Spare (disponibile dal 10 gennaio ma già spoilerata in Spagna) piena di rivelazione scottanti sulla Royal Family. Anche se lo osserviamo da quando è nato, abbiamo guardato oracon occhi diversi e possiamo affermarlo con cognizione di causa: ribelle quanto cool

Corriere della Sera

... "Conoscevamo lo stesso dolore, mi ha aiutato tanto" Articoli più letti Spare , la nuova rivelazione sul pene congelato deldi Kenzie Bryant Valentina è morta in un incidente sull'A2, ...Polemica dalla prima all'ultima riga. La biografia del"Spare - Il minore", rompe molti tabù e critica la sua famiglia, la famiglia reale britannica. E' in vendita da questo martedì, ma da giorni trapelano interi paragrafi pieni di rancore. ... Harry «a pezzi», tutto quello che ha detto in tv (e nel libro): «Nessuno è pronto a difendermi, Camilla era... La sua autobiografia ruota anche attorno all'amata mamma Diana di Harry, morta nel 1997 all'età di 36 anni. Quanto la tragica perdita pesi ancora ...Il principe Harry ricorderà sempre quando ha camminato dietro la bara di sua madre. Il reale 38enne, che si è dimesso dal ruolo attivo nella famiglia reale nel 2020 e si è… Leggi ...